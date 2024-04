Exposition : installations d’œuvres d’art textile Parc des promenades Alençon, vendredi 31 mai 2024.

Exposition : installations d’œuvres d’art textile Le collectif d’artistes 2 tisseuses de lien investit trois lieux dans Alençon : le parc des promenades (vers la roseraie), le parc Simone Veil et la cour Bernadette et Jean Mars, pour y installer leu… 31 mai – 2 juin Parc des promenades

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T08:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:59:00+02:00

Fin : 2024-06-02T07:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Le collectif d’artistes 2 tisseuses de lien investit trois lieux dans Alençon : le parc des promenades (vers la roseraie), le parc Simone Veil et la cour Bernadette et Jean Mars, pour y installer leurs merveilleuses créations. Ces installations in-situ sont de poétiques hommages à la dentelle qui nous invitent à apporter un regard neuf et sensible à la nature environnante.

Ces installations seront visibles dès le lundi 27 mai et jusqu’au dimanche 2 juin, aux horaires d’ouverture des parcs et cours.

Parc des promenades Rue Balzac, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie http://www.ville-alencon.fr Jardin d’inspiration à la française restauré en 2001

©2 tisseuses de lien et Musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon