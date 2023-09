Exposition-installation Rosie de Gaëtan Doremus et Olivier Douzou Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition-installation Rosie de Gaëtan Doremus et Olivier Douzou Bibliothèque Hergé Paris, 28 octobre 2023, Paris. Du samedi 28 octobre 2023 au mardi 28 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit Accès libre pour l’exposition. Réservation obligatoire pour la balade-découverte du samedi 18 novembre. Inscriptions à partir du 1er novembre Dans le cadre du Temps fort « A hauteur de bébé ! », la bibliothèque Hergé se pare aux couleurs de Rosie, l’adorable petite araignée de Gaëtan Doremus. La scénographie de cette exposition imaginée par Olivier Douzou contient

des activités variées invitant à découvrir le processus de création du livre,

tout en proposant aux enfants

d’observer, d’animer les images ou bien encore de rêver dans l’intimité de

petits espaces de lecture. Une balade-découverte de l’exposition sera proposée, en accès libre, le samedi 18 novembre à 11h (inscriptions à partir du 1er novembre 2023). Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris Contact : +33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr

Gaëtan Doremus Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Hergé Adresse 2 rue du Département Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Hergé Paris latitude longitude 48.885013986791,2.36723503208125

Bibliothèque Hergé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/