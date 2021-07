Les Monts d'Andaine Les Monts d'Andaine Les Monts d'Andaine, Orne Exposition installation de l’oeuvre « la rosace des heures » Les Monts d’Andaine Les Monts d'Andaine Catégories d’évènement: Les Monts d'Andaine

Orne

Exposition installation de l’oeuvre « la rosace des heures » Les Monts d’Andaine, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Les Monts d'Andaine. Exposition installation de l’oeuvre « la rosace des heures » 2021-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-31 19:00:00 19:00:00

Les Monts d’Andaine Orne Les Monts d’Andaine Installation de l’œuvre picturale de Philippe FATUS

La rosace définitive sera installée sur la façade de la chapelle

Visible tous les jours de 10h à 19h Installation de l’œuvre picturale de Philippe FATUS

La rosace définitive sera installée sur la façade de la chapelle

Visible tous les jours de 10h à 19h Installation de l’œuvre picturale de Philippe FATUS

La rosace définitive sera installée sur la façade de la chapelle

Visible tous les jours de 10h à 19h dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Les Monts d'Andaine, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Monts d'Andaine Adresse Ville Les Monts d'Andaine lieuville 48.62023#-0.45479