Exposition “Inspirations pyrénéennes” Le Château fort et son musée Pyrénéen Lourdes

Exposition “Inspirations pyrénéennes” Le Château fort et son musée Pyrénéen, 14 mai 2022, Lourdes. Exposition “Inspirations pyrénéennes”

Le Château fort et son musée Pyrénéen, le samedi 14 mai à 10:00

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ L’exposition “Inspirations Pyrénéennes” présente quelques ouvrages illustrés de la bibliothèque inspirés du Musée pyrénéen et des Pyrénées. Le Château fort et son musée Pyrénéen 25 rue du fort, 65100 Lourdes, Occitanie, France Lourdes Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Autres Lieu Le Château fort et son musée Pyrénéen Adresse 25 rue du fort, 65100 Lourdes, Occitanie, France Ville Lourdes lieuville Le Château fort et son musée Pyrénéen Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Le Château fort et son musée Pyrénéen Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Exposition “Inspirations pyrénéennes” Le Château fort et son musée Pyrénéen 2022-05-14 was last modified: by Exposition “Inspirations pyrénéennes” Le Château fort et son musée Pyrénéen Le Château fort et son musée Pyrénéen 14 mai 2022

Lourdes Hautes-Pyrénées