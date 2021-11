Corcoué-sur-Logne Corcoué-sur-Logne 44650, Corcoué-sur-Logne EXPOSITION INSPIRATIONS CROISÉES Corcoué-sur-Logne Corcoué-sur-Logne Catégories d’évènement: 44650

Corcoué-sur-Logne

EXPOSITION INSPIRATIONS CROISÉES Corcoué-sur-Logne, 7 novembre 2021, Corcoué-sur-Logne. EXPOSITION INSPIRATIONS CROISÉES Corcoué-sur-Logne

2021-11-07 – 2021-12-08

Corcoué-sur-Logne 44650 Corcoué-sur-Logne Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque – Mercredi: 16h à 18h et Samedi/Dimanche: 10h à 12h Esthètique du hasard ou imaginaire recomposé – Photographies et textes de Nathalie Guihard +33 2 40 05 87 28 http://laplaceauxlivres.opac3d.fr/search.php?action=Accueil Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque – Mercredi: 16h à 18h et Samedi/Dimanche: 10h à 12h Corcoué-sur-Logne

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 44650, Corcoué-sur-Logne Autres Lieu Corcoué-sur-Logne Adresse Ville Corcoué-sur-Logne lieuville Corcoué-sur-Logne