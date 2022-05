Exposition « Inspiration Alsace » Bouxwiller, 18 mai 2022, Bouxwiller.

Exposition « Inspiration Alsace » Bouxwiller

2022-05-18 – 2022-05-20

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller

Du 18 mai au 23 octobre 2022

L’atelier Geht’s in s’inspire du patrimoine local et revisite les codes du costume alsacien en cherchant à créer un lien entre traditions et modernité.

Artisan d’art, membre de la FREMAA, Rita Tataï explore l’art traditionnel textile à travers des robes d’exception mais aussi des propositions plus urbaines et contemporaines permettant à tout un chacun de revêtir une part de son identité.

Entrée libre

Exposition visible aux horaires du musée.

Le Musée sera exceptionnellement fermé le samedi 21 mai 2022

+33 3 88 00 38 39

Bouxwiller

