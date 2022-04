Exposition insolite “MOTS ET SONS D’AUGE, INSTALLATION SONORE ET VISUELLE” à la Grange aux dîmes de Cambremer du 13 au19 septembre, 13 septembre 2022, .

Exposition insolite “MOTS ET SONS D’AUGE, INSTALLATION SONORE ET VISUELLE” à la Grange aux dîmes de Cambremer du 13 au19 septembre

2022-09-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-19 18:00:00 18:00:00

MOTS ET SONS D’AUGE vous propose une exposition insolite du 13 au 19 septembre

Suite à un collectage de paroles et de sons auprès de paysans et paysannes autour de Cambremer en 2021 et 2022, Yo du Milieu et Marion Motte proposent une exposition insolite en partenariat avec la photographe Cendres Delort.

Cette installation visuelle s’accampogne de représentations autour de leur travai sonore, de mise ne texte et en musique. Ces spectacles – rencontres seront proposés tous les jours.

MOTS ET SONS D’AUGE vous propose une exposition insolite du 13 au 19 septembre

Suite à un collectage de paroles et de sons auprès de paysans et paysannes autour de Cambremer en 2021 et 2022, Yo du Milieu et Marion Motte proposent une exposition…

MOTS ET SONS D’AUGE vous propose une exposition insolite du 13 au 19 septembre

Suite à un collectage de paroles et de sons auprès de paysans et paysannes autour de Cambremer en 2021 et 2022, Yo du Milieu et Marion Motte proposent une exposition insolite en partenariat avec la photographe Cendres Delort.

Cette installation visuelle s’accampogne de représentations autour de leur travai sonore, de mise ne texte et en musique. Ces spectacles – rencontres seront proposés tous les jours.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par