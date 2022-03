Exposition – Insectes Vallabrix Vallabrix Catégories d’évènement: Gard

Vallabrix

Exposition – Insectes Vallabrix, 7 mars 2022, Vallabrix. Exposition – Insectes Place de l’hôtel de ville Bibliothèque de Vallabrix Vallabrix

2022-03-07 – 2022-04-08 Place de l’hôtel de ville Bibliothèque de Vallabrix

Vallabrix Gard Vallabrix Insectes, de la biodiversité à l’œuvre d’art…

Exposition à découvrir à la médiathèque de Vallabrix aux horaires d’ouverture au public.

Vernissage le vendredi 18 mars à partir de 18h30. mediatheque@vallabrix.com +33 4 66 03 18 86 https://www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/taxonomy/term/489 Place de l’hôtel de ville Bibliothèque de Vallabrix Vallabrix

dernière mise à jour : 2022-03-04 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Gard, Vallabrix Autres Lieu Vallabrix Adresse Place de l’hôtel de ville Bibliothèque de Vallabrix Ville Vallabrix lieuville Place de l’hôtel de ville Bibliothèque de Vallabrix Vallabrix Departement Gard

Vallabrix Vallabrix Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallabrix/

Exposition – Insectes Vallabrix 2022-03-07 was last modified: by Exposition – Insectes Vallabrix Vallabrix 7 mars 2022 gard Vallabrix

Vallabrix Gard