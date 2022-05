EXPOSITION INNOVER ET RÉUSSIR Laval, 28 mai 2022, Laval.

EXPOSITION INNOVER ET RÉUSSIR Laval

2022-05-28 – 2022-06-06

Laval Mayenne Laval

À l’occasion de ses 25 ans, en 2021, l’association Laval Mayenne Technopole (LMT) a souhaité célébrer la créativité et l’innovation de Laval et de la Mayenne, en mettant en avant une sélection d’artistes et d’entreprises innovantes au travers d’une exposition itinérante. L’exposition “Innover et Réussir” a été dévoilée pour la première fois en novembre 2021 à l’Espace Mayenne.

Montrer le processus de création à l’origine de l’innovation

Les visiteurs pourront apprécier la diversité des œuvres proposées par les 19 artistes en lien avec la Mayenne sélectionnés suite à un concours, avec des peintures, sculptures, photographies, et des arts numériques.

15 entreprises innovantes accompagnées par Laval Mayenne Technopole ont été choisies et sont présentées au travers du regard artistique de 3 photographes. Le dialogue ainsi créé entre œuvres d’art et innovation illustre le processus complexe et multiforme de la création.

Ouverture du samedi 28 mai au lundi 6 juin :

Mercredi – jeudi – vendredi – dimanche et lundi de Pentecôte : 14h-18h

Mardi et samedi : 9h30 – 13h et 14h – 18h

Les chemins de la création

+33 2 43 49 75 00

À l’occasion de ses 25 ans, en 2021, l’association Laval Mayenne Technopole (LMT) a souhaité célébrer la créativité et l’innovation de Laval et de la Mayenne, en mettant en avant une sélection d’artistes et d’entreprises innovantes au travers d’une exposition itinérante. L’exposition “Innover et Réussir” a été dévoilée pour la première fois en novembre 2021 à l’Espace Mayenne.

Montrer le processus de création à l’origine de l’innovation

Les visiteurs pourront apprécier la diversité des œuvres proposées par les 19 artistes en lien avec la Mayenne sélectionnés suite à un concours, avec des peintures, sculptures, photographies, et des arts numériques.

15 entreprises innovantes accompagnées par Laval Mayenne Technopole ont été choisies et sont présentées au travers du regard artistique de 3 photographes. Le dialogue ainsi créé entre œuvres d’art et innovation illustre le processus complexe et multiforme de la création.

Ouverture du samedi 28 mai au lundi 6 juin :

Mercredi – jeudi – vendredi – dimanche et lundi de Pentecôte : 14h-18h

Mardi et samedi : 9h30 – 13h et 14h – 18h

Laval

dernière mise à jour : 2022-04-29 par