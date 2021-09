Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans EXPOSITION / “Ingres avant Ingres – dessiner pour peindre” Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

EXPOSITION / “Ingres avant Ingres – dessiner pour peindre” Musée des Beaux Arts, 18 septembre 2021, Orléans. EXPOSITION / “Ingres avant Ingres – dessiner pour peindre”

du samedi 18 septembre au samedi 8 janvier 2022 à Musée des Beaux Arts

**EXPOSITION / “Ingres avant Ingres – dessiner pour peindre”** Le musée des Beaux-Arts d’Orléans conserve deux portraits dessinés majeurs de la jeunesse d’Ingres, les portraits de _Simon fils_. Ils sont le point de départ d’une enquête sur ses premières années, trop souvent éclipsées par une carrière aux réalisations éblouissantes de virtuosité. Or, sa jeunesse constitue une aventure artistique en soi, au cours de laquelle sa singularité se manifeste d’abord dans l’exercice du dessin. Ingres avant Ingres propose de suivre l’éclosion progressive de son génie à travers tous les genres qu’il a pratiqués, de l’enfance à son départ pour Rome, en 1806. L’exposition a été rendue possible grâce au prêt exceptionnel d’une quarantaine de dessins du Musée Ingres Bourdelle de Montauban, restaurés pour cette occasion. Deux portraits dessinés inédits seront présentés pour la première fois. Le premier portrait de _Simon fils_ a quant à lui fait l’objet d’une étude scientifique poussée au Centre de restauration des musée de France (C2RMF). **Visites commentées de l’exposition** * **Samedi 18 septembre à 10h30, 15h30 et 16h30 (Visites flash)** Visite flash sans réservation préalable * **Samedi 09 octobre à 15h (Visite commentée)** Accompagné(e) d’une personne de l’équipe des musées, parcourez la jeunesse de ce grand artiste français grâce aux dessins présentés dans l’exposition et la révélation de ce qui se joue dans ses traits de crayons. Visites incluses dans le billet d’entrée / Réservation pour les visites commentées sur la billetterie en ligne : billetterie.orleans-metropole.fr

Tarif plein : 6 euros / Tarif réduit : 3 euros / Nombreuses gratuités disponibles

Nouvelle exposition du musée des Beaux-Arts ! Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-21T10:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T20:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T13:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T10:00:00 2021-09-30T20:00:00;2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T13:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T20:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T13:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T20:00:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T13:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T20:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T13:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T20:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T13:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T20:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T13:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-09T10:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T20:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T13:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T20:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T13:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T20:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T13:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T20:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T13:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T20:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T13:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T20:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T13:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T20:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-26T13:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T20:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-01T10:00:00 2022-01-01T18:00:00;2022-01-02T13:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-04T10:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T10:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T10:00:00 2022-01-06T20:00:00;2022-01-07T10:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T10:00:00 2022-01-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse Place Sainte-Croix, 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans