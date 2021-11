Exposition « Infiniment » Besançon, 25 novembre 2021, Besançon.

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon
1 Place de la Révolution
Besançon

2021-11-25 – 2021-11-25 Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon 1 Place de la Révolution

Besançon Doubs

L’exposition résulte d’une rencontre entre des étudiant.e.s de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon et les collections du musée des beaux-arts et d’archéologie, en particulier celles d’arts graphiques.

De ces jeunes artistes émergent une approche presque innocente au monde qui nous entoure, une fraîcheur dans la pratique de leur art, une forme « d’adolescence » face au regard de l’autre selon la commissaire. Libres et vagabonds, ils n’ont que leur créativité et leurs crayons pour faire naître, au sein de l’immense salle d’exposition du musée, un panorama de ce qui peut se faire en école d’art, de ce qui s’enseigne (le passage de la 2D à la 3D, les grands formats, les différentes activations – filmer du dessin, l’animer, le performer etc.). L’exposition a été pensée pour être activée lors de performances ou de dialogues entre les arts anciens et la pratique contemporaine.

L’exposition a ainsi des ambitions pédagogiques, par son format Workshop, la mise en pratique des savoirs et la création. Mais également des ambitions professionnalisantes, puisque la scénographie a été confiée à une ancienne étudiante, Juliette Buschini, et l’exposition sous forme de Workshop proposé à d’ancien.n.e.s élèves. Les différentes rencontres avec des professionnel.l.e.s ont apporté une dynamique de projet, les présentations publiques et conférences programmées permettront à chacun de présenter, de s’exprimer, de convaincre du

bienfondé de leur intention.

