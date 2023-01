Exposition : Infime, poésie de l’invisible Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

2023-01-25 – 2023-04-05

Nièvre EUR Exposition collective qui rassemble 4 talents de la région Bourgogne-Franche Comté : B. Chevalier, G. Machoro, J. Roudier et C. Vadrot.

Rendez vous à la Galerie Jean Montchougny à La Maison à NEVERS.

Vernissage le 24/01 à 18h30.

Entrée libre.

Infos au 03.86.93.09.09 infos@maisonculture.fr +33 3 86 93 09 09 http://maisonculture.fr/ La Maison Boulevard Pierre de Coubertin Nevers

