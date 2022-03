EXPOSITION : INFERNO 14-54 Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

EXPOSITION : INFERNO 14-54 Sarreguemines

2022-04-05 12:00:00 – 2022-04-14 18:00:00

Sarreguemines Moselle Fabrice Boualit, photographe plasticien. « En témoignant de la décrépitude de constructions à l’abandon vouées à une disparition progressive, je définis l’exploration urbaine (ou Urbex) comme un regard présent sur le passé pour une mémoire à venir. Ancrés dans ce concept, mes travaux se réclament plus de l’œuvre illustrative que de la photographie à l’état pur. À l’instar du peintre qui fait émerger son sujet par touches successives, j’utilise la photographie comme ma matière première, ma « toile blanche », et l’ordinateur devient ma palette. Aucune préméditation dans mon processus créatif : juste une émotion vécue au moment de la prise de vue, qui m’entraîne au cours de diverses phases de traitement informatique à revisiter la globalité d’un lieu, à en extraire les détails voire à me focaliser sur la dégradation de la matière par le temps. La sensation première, renforcée ou détournée, s’enrichit au fur et à mesure de mes manipulations de nouvelles émotions qui m’amènent au titre de l’œuvre, expression d’un regard humoristique quelquefois satirique mais toujours tendre, vis-à-vis de ces lieux qui symbolisent la grandeur décadente de notre société. Inferno 14-54 est un projet qui a pour but de revisiter huit ans de travaux photographiques sur le thème de la friche industrielle. Une invitation au voyage dans un univers post industriel abstrait. » contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Fabrice Boualit

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

