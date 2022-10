Exposition « Infancia robada » d’Iñigo Manterola Tarbes, 8 novembre 2022, Tarbes.

Exposition « Infancia robada » d’Iñigo Manterola

2022-11-08 – 2022-12-02

Exposition organisée dans le cadre du 34ème Festival Ibéro Andalou de Tarbes et de Bigorre

Iñigo Manterola présente une nouvelle série de travaux comprenant des dessins, des peintures et des sculptures, réunis sous le titre : “Enfance Volée”.

Cet ensemble d’œuvres suppose une expérience très personnelle dans laquelle l’auteur, né à Orio et résidant à Zarauz (Pays basque espagnol), fait de la recherche sur quelques-uns de ses principaux intérêts plastiques, tels que la continuité de la ligne dans l’espace, l’instabilité ou le mouvement.

En partant initialement de quelques dessins enfantins de ses propres filles, au long des dernières années Iñigo Manterola a développé progressivement une étape de travail où il explore les possibilités plastiques de l’esthétique enfantine et les connexions de celle-ci avec d’autres champs de sa propre trajectoire, tels que la peinture de paysage ou l’abstraction spatiale de la ligne en mouvement. Or, les implications de cet ensemble d’œuvres n’ont pas eu lieu uniquement dans le champ de sa recherche plastique, mais elles sont aussi en rapport avec sa propre trajectoire biographique.

Grâce à ceci, Manterola nous parle aussi des difficultés de son enfance et ses problèmes familiaux, dévoilant un champ qui n’était pas apparu dans son travail jusqu’à présent. Ainsi, le fait d’assimiler ces dessins et formes enfantines dans son œuvre n’est donc pas seulement un important exercice plastique, mais il comporte aussi des implications personnelles et vitales d’une plus grande transcendance.

Avec “Enfance Volée”, Iñigo Manterola nous offre d’une manière très sincère et courageuse une partie délicate de sa vie, et il le fait au moyen d’une esthétique gaie et positive, en prenant comme référence des dessins et des formes ingénues et concises qui nous introduisent dans l’univers fantaisiste et fantastique de l’esthétique enfantine.

Avec ces pièces, Manterola continue sur le chemin de ses œuvres précédentes concernant la mer, le mouvement et la continuité des traits, mais il introduit des nouvelles nuances tant esthétiques que personnelles, en enrichissant ainsi l’ensemble de son œuvre d’une manière cohérente, ouverte et engagée.

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

accueil@tarbes-tourisme.fr +33 5 62 51 30 31 http://www.inigomanterola.com/

