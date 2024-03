Exposition Ines et Ernest de Brest Brest, vendredi 8 mars 2024.

Une balade poétique dans les rues de Brest au gré de rencontres impromptues et cocasses avec la faune bretonne. Influencé depuis toujours par la douceur et la simplicité du trait de Sempé et par le flegme d’un personnage comme Gaston Lagaffe, mais aussi par les traits précis du Franquin des Idées Noires , dans ce travail vous trouverez une réinterprétation du fascinant bestiaire de nos côtes ! .

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-31

