Exposition Indochine Galerie du château Chateauneuf-sur-loire, lundi 22 avril 2024.

Exposition Indochine 22 avril – 12 mai Galerie du château

La municipalité organise une exposition autour de la guerre d’Indochine à l’occasion du 70ème anniversaire de la fin de la guerre. Vous pourrez découvrir une exposition complète composée de 19 panneaux qui permettront de (re) découvrir l’épopée française en Indochine et les affres d’un conflit, qui divisa les consciences et déchira la communauté nationale.

L’exposition créée par l’ONACVG est présentée, accompagnée d’objets prêtés par des passionnés locaux et plus lointains: insignes, uniformes, affiches, équipement du soldat…

Galerie du château, Chateauneuf-sur-loire

