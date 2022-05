Exposition: Indispensables barthes, images d’une crue historique Bayonne, 17 mai 2022, Bayonne.

Exposition: Indispensables barthes, images d’une crue historique Plaine d’Ansot-Maison des barthes Chemin de Halage de la Nive Bayonne

2022-05-17 10:30:00 – 2022-06-19 18:00:00 Plaine d’Ansot-Maison des barthes Chemin de Halage de la Nive

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Entre le jeudi 9 et le dimanche 12 décembre 2021, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes connaissent d’importantes inondations. La conjugaison de plusieurs facteurs climatiques est à l’origine de cette crue remarquable. nSur tout le territoire, les dommages causés sont considérables: habitations, fermes ou commerces inondés. nA Bayonne, de nombreux secteurs sont impactés le long de la Nive dont le centre-ville et le quartier de la Floride. nPour les équipements de la plaine d’Ansot, le total des dégâts dépasse ceux habituellement ressentis lors des épisodes de crue. Une grande quantité de biens matériels ont été perdus, sans oublier les ouvrages et collections d’Histoire naturelle fortement dégradés par la boue. nAu travers d’une soixantaine de photos et de panneaux explicatifs, retracez la chronologie de cette crue historique et le rôle indispensable des barthes face aux défis climatiques.

+33 5 59 42 22 61

©maisondesbarthes

Plaine d’Ansot-Maison des barthes Chemin de Halage de la Nive Bayonne

