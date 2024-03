Exposition « Inde sacrée, la vallée du Gange » par Patrice Gallet de Saint Aurin Mairie du 8e arrondissement Paris, mardi 23 avril 2024.

Du mardi 23 avril 2024 au lundi 06 mai 2024 :

.Tout public. gratuit

« La vie sans religion est une vie sans principe, et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail ». GANDHI

Vernissage de l’exposition le mercredi 24 avril 2024, salle des expositions, Mairie du 8ème.

L’hindouisme, insaisissable pour un européen est pour un photographe une vraie bénédiction: que de photogénie dans les gestes rituels, que de ferveur dans les prières, que de légèreté et d’éclat dans les saris, que d’élégance dans les sourires, que de pureté dans la spiritualité, que de renoncements dans la vie d’un sadhu… inconcevable, inimaginable. La féerie est partout… mais la rudesse et la cruauté de la vie aussi. La beauté et la grande délicatesse côtoie parfois… la misère la plus noire. De quoi nous dérouter, nous désorienter et nous déstabiliser. L’Inde est le pays des extrêmes où l’absence de spiritualité rend aveugle.

Mairie du 8e arrondissement 56 boulevard Malesherbes 75008

Contact :

