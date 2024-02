Exposition Incipit Chalon-sur-Saône, vendredi 9 février 2024.

Pour célébrer l’ouverture de la bibliothèque au 34 rue Fructidor, l’école media art est heureuse de vous convier à l’exposition de Jean-Claude Loubières INCIPIT L’auteur rend hommage aux livres, avec le plus grand sérieux, autant qu’il se joue et détourne l’objet pour mieux en révéler le contenu original. Cette exposition parcourt notre rapport aux livres, les met en jeu et en scène, tant dans leurs formes que dans leur fond. Amoureux des livres, et dévoreurs de mots, cette exposition est pour vous !

Jean-Claude Loubières est un artiste. Sculpteur dans un premier temps. Auteur, depuis 1989, d’une importante production de livres d’artistes. De 1989 à 2004 il les publie en collaboration avec des éditeurs existants. Depuis 2003, il s’affirme comme auto-éditeur et publie depuis, au rythme de quatre ouvrages par an. Artiste autodidacte, il apprend différentes techniques en fonction de l’esprit et de la logique de ses projets. Ses réalisations de livres d’artistes obéissent à quelques paradigmes qui permettent de comprendre son œuvre, ses différentes thématiques, ses dispositifs ainsi que les préoccupations qui la traversent. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-03-08

34 rue Fructidor

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté communication@emafructidor.com

