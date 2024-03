Exposition inaugurale Dans la maison Galerie Stackl’r Sedan, samedi 6 avril 2024.

C’est l’exposition inaugurale de la Galerie Stackl’r qui fête ses dix ans et son nouvel aménagement sur deux niveaux pour accueillir une vingtaine d’artistes et une centaine d’oeuvres, peintures, sculptures, dessins, installations dont un étonnant cabinet de curiosité conçu par les artistes Marc Colonna-d’Istria et sa compagne Lora K.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-05-04

Galerie Stackl’r 13, avenue Stackler

Sedan 08200 Ardennes Grand Est alain.bozetti@galeriestacklr.com

