Exposition inaugurale à la Galerie d’Eylau : « Fragments » de Constance Lafonta Galerie d’Eylau Paris, mardi 19 mars 2024.

Exposition inaugurale à la Galerie d’Eylau : « Fragments » de Constance Lafonta Galerie d’Eylau Paris 19 – 24 mars

Début : 2024-03-19 12:00

Fin : 2024-03-24 19:00

À quelques pas du Palais de Tokyo, dans un quartier où les galeries d’art contemporain se font encore rares, la Galerie d’Eylau – 36 avenue d’Eylau, Paris XVIe – présente des artistes encore émergents, exclusivement en solo show. Chaque exposition est une carte blanche, où chaque artiste sera invité à s’approprier l’espace comme une extension de son âme. Pour son exposition inaugurale, la galerie présente « Fragments », la première exposition personnelle de l’artiste Constance Lafonta.

« Suite à une formation aux Beaux-Arts de Paris, Constance Lafonta poursuit en peintre un travail d’observation incessant, à l’écoute du monde et de ses remuements, de ses éclosions et transformations, de ses révolutions et réformations, de ses êtres et de leurs détours ; ce que le pinceau permet de capturer mieux que nulle autre technique : ces fragments intimes de perception dans leur étrangeté, volés à la normalité, dévoilés à eux-mêmes.

Une pensée animée par la place de chacun dans l’espace, mêlée aux souvenirs d’une solitude inhérente à notre monde en pleine ébullition, se met ainsi en mouvement à partir de ce à quoi l’artiste assiste, comme autant de regards qu’elle tentera de capturer sur la toile, car c’est encore, selon elle, ce qu’il y a de plus fort à voir. » Margaux Plessy, commissaire de l’exposition

Galerie d’Eylau 36 avenue d’Eylau Quartier de la Porte-Dauphine Paris 75116