. gratuit Entrée libre. L’exposition revisite l’estampage chinois, une technique de reproduction à l’encre sur papier, de textes et images gravés, habituellement sur pierre. L’exposition est organisée par Lia Wei (Inalco/IFRAE) et Michela Bussotti (EFEO/UMR CCJ), avec la participation de Soline Suchet (BULAC) et Dat-Wei Lau (EFEO), ainsi qu’une équipe d’étudiants en licence, master et doctorat de l’Inalco et de l’EPHE. L’estampage chinois est une technique de reproduction à l’encre sur papier, de textes et images gravés, habituellement sur pierre, et plus rarement de bas-reliefs et d’objets. Si les estampages sont connus comme supports de recherche pour l’historien ou le philologue, et comme sources de modèles pour le calligraphe, cette exposition les étudie sous un autre angle moins exploré, celui de la culture visuelle et matérielle. L’estampage possède une valeur autonome de l’objet estampé : c’est une œuvre à l’encre avant tout, et un objet de collection en soi.

Les estampages chinois sont rarement exposés en Europe : il s’agit ici d’une première tentative de leur consacrer une exposition entière, qui réunit une quarantaine d’estampages des Archives de l’EFEO dont onze documents originaux, et une douzaine d’estampages découverts à la BULAC dans le cadre de ce projet. Le parcours est organisé en sections thématiques qui commencent par introduire la fonction « classique » des estampages à travers quelques pièces emblématiques, pour ensuite s’intéresser de plus près aux estampages d’objets, aux représentations figuratives, et aux paysages. L’exposition comporte une dimension didactique importante, car les notices accompagnant les estampages ont été rédigées en collaboration entre les organisatrices et les étudiant.e.s qui, pour la plupart, ont pu travailler directement sur les documents originaux pendant l’année 2022. Des visites guidées seront proposées par les étudiants de l’Inalco et par Lia Wei, ainsi qu’un atelier estampages : Mercredi 15 mars à 15h – visite par les étudiants participants

Jeudi 16 mars à 11h – visite par les étudiants en présence d’une des organisatrices (Lia Wei)

Mercredi 22 mars à 18h – visite par les étudiants participants

Jeudi 23 mars à 11h (foyer de l’auditorium) – atelier estampages avec les étudiants en présence d’une des organisatrices (Lia Wei)

Mercredi 29 mars à 18h – visite par les étudiants participants

Jeudi 30 mars à 11h – visite guidée par les étudiants en présence d'une des organisatrices (Lia Wei)

Archives de l'École française d'Extrême-Orient (EFEO) Estampage d'une pierre à encre inscrite

