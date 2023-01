Exposition / IN VIVO – Pauline-Rose Dumas Cité internationale des arts Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition / IN VIVO – Pauline-Rose Dumas Cité internationale des arts, 12 janvier 2023, Paris. Du jeudi 12 janvier 2023 au dimanche 05 février 2023 :

mercredi

de 10h00 à 21h00

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

. gratuit Dans IN VIVO de Pauline-Rose Dumas c’est l’espace en création qui est visible, où disperser, fouiller dans les chutes de l’atelier revient à organiser, où séparer les formes reliées par un même langage crée un passage. L’exposition de Pauline-Rose Dumas s’oriente vers la façade vitrée. Pleine, l’installation n’a pas vocation à entraver une déambulation imaginaire. La dispersion, le déroulage du tissu, décuple la matérialité du travail et installe au sol la trace du labour, une possibilité d’émergence des formes dans le temps. C’est de l’espace en création qui est visible, où disperser, fouiller dans les chutes de l’atelier revient à organiser, où séparer les formes reliées par un même langage crée un passage. Il y a une part magnétique qui tient aux outils forgés et à leur vibration presque symphonique. Une onde est propagée, les sculptures bobines ont l’énergie d’une résistance électrique où s’accumule la résonance du fer battu, que l’artiste insonorise par la suite d’une patine sombre. La transformation successive des formes se précise à travers les expositions de Pauline- Rose Dumas. Reliées au mur, au sol, à la fenêtre, à l’atelier, les images sont déplacées, tronquées et réparées. C’est ici la fabrique in vivo d’un vocabulaire actif qui est donné à voir, où les formes entrent librement en présence ou en sommeil, selon qu’elles échangent successivement leur statut d’œuvre ou de matériau. Maxime Bagni, artiste Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris Contact : http://www.citedesartsparis.fr 0142787172 contact@citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.facebook.com/citedesartsparis https://www.citedesartsparis.net/fr/pauline-rose-dumas-in-vivo

©Arthur Crestani

