La galerie Polka est heureuse de présenter une sélection inédite issue de la collection de The Anonymous Project et composée par Lee Shulman, son fondateur.

Projet grand format réunissant tirages, compositions d’images et installations lumineuses, l’exposition «In the Beginning» est conçue comme une métaphore de nos souvenirs visuels. «Souvent, lorsque je regarde les diapositives de The Anonymous Project, commente Lee Shulman, je vois des moments que j’ai moi-même partagés avec ma famille et mes amis. Pour cette exposition, j’ai voulu présenter des images qui explorent non seulement cette idée de mémoire collective, mais aussi la notion de conscience collective : le bien et le mal, le vice et la vertu. Fondamentalement ce qui fait de nous des êtres humains.»

Les images recueillies par The Anonymous Project nous racontent l’époque où la photographie est rentrée au cœur du foyer : les années 1950 et 1960, civilisation de l’image et de la publicité. En collectant et en préservant les diapositives des soixante-dix dernières années, The Anonymous Project nous fait découvrir une mémoire collective anonyme sur le point de disparaître. À travers de nouvelles formes d’interprétation et de narration, The Anonymous Project est devenu un projet artistique. Lee Shulman cherche aujourd’hui à donner un sens nouveau à ces souvenirs oubliés.

