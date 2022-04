EXPOSITION “IN SITU” Saint-Pierre-sur-Erve Saint-Pierre-sur-Erve Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne Exposition tout l’été d’une trentaine d’artistes dans toute la cité de caractère de St Pierre-sur-Erve ( sculptures, toiles, photos…). Dans cette superbe galerie d’art à ciel ouvert, vous pourrez découvrir des mises en scène sur la rivière “Erve” ou dans les arbres.

Un plan en 3 D vous guidera dans le village. Vernissage musical de l’exposition le 2 juillet à partir de 15h.

Organisée par le comité des fêtes.

