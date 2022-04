EXPOSITION – IMPRESSIONS À LA POINTE DU CRAYON BILLE DE VINCENT BAINVILLE Laxou Laxou Catégories d’évènement: Laxou

Meurthe-et-Moselle

EXPOSITION – IMPRESSIONS À LA POINTE DU CRAYON BILLE DE VINCENT BAINVILLE Laxou, 2 mai 2022, Laxou. EXPOSITION – IMPRESSIONS À LA POINTE DU CRAYON BILLE DE VINCENT BAINVILLE Laxou

2022-05-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-30 17:00:00 17:00:00

Laxou Meurthe-et-Moselle Laxou Noir et blanc avec parfois un peu d’aquarelle, ombres et lumières, rêveries et imagination : le pouvoir d’un simple crayon bille est étonnant. Tout est prétexte à représentation et interprétation, les promenades dans Nancy, les balades en forêt, les découvertes… Venez découvrir l’étonnant travail de Vincent Bainville. +33 3 83 90 87 50 https://mediatheque.meurthe-et-moselle.fr/toute-l-actu/2542-exposition-vincent-bainville Laxou

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Laxou, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Laxou Adresse Ville Laxou lieuville Laxou Departement Meurthe-et-Moselle

Laxou Laxou Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laxou/

EXPOSITION – IMPRESSIONS À LA POINTE DU CRAYON BILLE DE VINCENT BAINVILLE Laxou 2022-05-02 was last modified: by EXPOSITION – IMPRESSIONS À LA POINTE DU CRAYON BILLE DE VINCENT BAINVILLE Laxou Laxou 2 mai 2022 Laxou Meurthe-et-Moselle

Laxou Meurthe-et-Moselle