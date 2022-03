Exposition : Impluvium, une installation d’art contemporain dans les jardins du musée Musée d’Art,Histoire et Archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Exposition : Impluvium, une installation d’art contemporain dans les jardins du musée Musée d’Art,Histoire et Archéologie, 14 mai 2022, Évreux. Exposition : Impluvium, une installation d’art contemporain dans les jardins du musée

Musée d’Art, Histoire et Archéologie, le samedi 14 mai à 17:00

Un « Goûter-vernissage » aura lieu en présence de Fabien Lerat à 17h. L’œuvre sera visible jusqu’au mois d’octobre 2022.

Entrée libre

Le sculpteur Fabien Lerat investit pour quelques mois le cloître du musée et le jardin des Simples. Son installation “Impluvium” fait écho à l’architecture du lieu et sa symbolique. Musée d’Art,Histoire et Archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Musée d'Art,Histoire et Archéologie Adresse 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Ville Évreux lieuville Musée d'Art,Histoire et Archéologie Évreux Departement Eure

Musée d'Art,Histoire et Archéologie Évreux Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evreux/

Exposition : Impluvium, une installation d’art contemporain dans les jardins du musée Musée d’Art,Histoire et Archéologie 2022-05-14 was last modified: by Exposition : Impluvium, une installation d’art contemporain dans les jardins du musée Musée d’Art,Histoire et Archéologie Musée d'Art,Histoire et Archéologie 14 mai 2022 Évreux Histoire et Archéologie Évreux Musée d'art

Évreux Eure