Exposition Immigrations est et sud-est asiatiques depuis 1860 Musée national de l’histoire de l’immigration Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Du mardi 10 octobre 2023 au dimanche 18 février 2024 :

.Tout public. payant

À l’occasion de la saison Asie au Palais de la Porte Dorée, le Musée national de l’histoire de l’immigration propose deux expositions inédites. L’une est consacrée à l’histoire et à la diversité des migrations d’Asie de l’Est et du Sud-est, l’autre, à la manière dont l’expérience migratoire a marqué 10 artistes de l’avant-garde chinoise.

L’exposition

L’histoire

des migrations est et sud-est asiatiques en France est à la fois

ancienne et éminemment contemporaine. Aujourd’hui, près de 6 % de la

population immigrée en France vient de Chine, du Vietnam, du Cambodge,

du Japon, de Corée, du Laos, de Thaïlande ou des Philippines. En

retraçant plus de 150 ans d’histoire des migrations asiatiques en

France, l’exposition Immigrations est et sud-est asiatiques depuis 1860 met en lumière cette part méconnue de notre histoire commune.

De 1860 à nos jours, l’exposition retrace les trajectoires

collectives mais aussi individuelles de migrants en provenance de l’Asie

de l’Est et du Sud-Est et de leurs descendants, au rythme des grands

bouleversements du monde contemporain. Permanence des stéréotypes dans

le temps, invisibilisation, discriminations, tout comme les luttes et

initiatives qui visent à les dénoncer sont partie prenante de cette

histoire. Œuvres, objets, archives, témoignages tissent le fil de ce

récit, mêlant grande Histoire et expériences singulières des migrants et

de leurs descendants.

Commissariat de l’exposition

Simeng Wang

Sociologue, chargée de recherches au CNRS.

Emilie Gandon

Conservatrice du patrimoine, responsable des collections historiques du Musée national de l’histoire de l’immigration.

Accompagnées de Chloé Dupont, assistante d’exposition au Musée national de l’histoire de l’immigration.

Musée national de l’histoire de l’immigration 293 avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions/immigrations-est-et-sud-est-asiatiques-depuis-1860 https://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions/immigrations-est-et-sud-est-asiatiques-depuis-1860

Pierre Michaud