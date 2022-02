Exposition Immersive « Nous : D’ailleurs » Espace des Diversités et de la Laïcité Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Regarder le monde avec d’autres lunettes, c’est l’expérience que propose de vivre l’exposition dans un décor d’aérogare. Munis de vos bagages culturels, vous prendrez conscience de vos propres mécanismes de construction des préjugés et discriminations. Accompagnés d’un guide touristique, vous embarquerez pour un voyage historique au cœur des migrations, entre politiques migratoires et chiffres. A Toulouse, des créneaux d’1h30 sont ouverts au groupes scolaires, aux structures jeunesses et aussi un grand public. Pour s’inscrire , il suffit de scanner le QR Code.

Gratuit, sur inscription

L’association e-graine Occitanie vous invite à participer à l’exposition immersive « Nous : D’ailleurs » : une expérience ludique et animée pour bousculer les idées reçues sur les migrations. Espace des Diversités et de la Laïcité 38 rue d’Aubuisson Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

