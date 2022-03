Exposition Immersive “Nous : D’ailleurs” Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Exposition Immersive “Nous : D’ailleurs” Albi, 2 avril 2022, Albi. Exposition Immersive “Nous : D’ailleurs” Albi

2022-04-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-23 18:00:00 18:00:00

Albi Tarn Conçue à partir de travaux de recherche, l’exposition expérientielle et immersive Nous : d’Ailleurs est composée d’une vingtaine d’ateliers, jeux et défis divisés en 4 parcours différents pour déconstruire les préjugés liés aux migrations. surya.lebert@e-graine-oc.org https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=86961&fbclid=IwAR19gIUwiBpD3A9E3P4kK8zjEpj1bXPEZu2xAxCjSxH2gpL29PfudhKyX6g Albi

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Albi Adresse Ville Albi lieuville Albi Departement Tarn

Albi Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Exposition Immersive “Nous : D’ailleurs” Albi 2022-04-02 was last modified: by Exposition Immersive “Nous : D’ailleurs” Albi Albi 2 avril 2022 Albi Tarn

Albi Tarn