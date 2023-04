Exposition « Immaculée Collection » LECLAIREUR HEROLD, 30 mars 2023, Paris.

Du jeudi 30 mars 2023 au dimanche 30 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Il était une fois une rencontre, celle du visionnaire Armand Hadida et de l’artiste Michel Haillard. Michel rêvait d’exposer dans ce lieu magique qu’est l’Eclaireur Herold depuis des années car il règne dans ce temple de l’insolite, une énergie hors du temps. Cette rencontre, ce lieu, ont allumé l’étincelle artistique et ont fait naître une idée, celle de transcender les millénaires pour imaginer à quoi pouvait ressembler le design aux origines, à l’ère glaciaire notamment . Blanc et sauvage sans nul doute.

C’est de ces polarités, de ces contrastes, le brut et le sophistiqué, le baroque et l’épuré, le plastique et le naturel, le maculé et l’immaculée qu’est née cette collection composée de 7 pièces singulières à la fois lumineuse et profonde, comme un voyage dans l’éternité.

LECLAIREUR HEROLD 10 Rue Herold 75001 Paris

Contact : https://michel-haillard.com/

