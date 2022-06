Exposition « Imagine – David Ferrer » à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat, 2 juillet 2022, Saint-Léonard-de-Noblat.

Rdv de 11h à 18h30 du mardi au samedi. 3, place Gay Lussac. Entrée libre et gratuite. Rens. 05 19 09 00 30 ou association@lescalier87.org

Il nous avait promené dans ses chemin de traverse, baladé dans son Paris, attendri avec son hommage au troisième âge, embarqué sur l’océan et en Méditerranée avec le Belem, entrainé sur les scènes improbable d’une troupe de théâtre amateur l’Escale, fait randonner en Millevaches, il nous offre, avec Imagine, un autre voyage qui ne manque pas de surprendre, et ne laisse pas indifférent. Et c’est déjà ça !

Une exposition originale, donc, en noir et blanc, et en négatif, qui après Fouras et Rochefort en Charente Maritime, et Sérignac dans l’Hérault méritait bien, après huit ans de sommeil, et cette fois à St Léonard, de s’offrir un bel été dans le cocon de… l’Escalier.

Vernissage de l’exposition le vendredi 8 juillet a partir de 17h30.

