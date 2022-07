Exposition « Imagination » Pontarion Pontarion Catégorie d’évènement: Pontarion

2022-07-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-06 18:00:00 18:00:00 Creuse Pontarion Salle Maurice Lecante à Pontarion. Du mardi au dimanche de 15h à 18h. Gratuit. L’association L’Atelier vous présente une exposition avec la participation de Geneviève Dumazet, artiste pastelliste. Salle Maurice Lecante à Pontarion. Du mardi au dimanche de 15h à 18h. Gratuit. Pontarion

