Exposition: Imaginaires – Astrick Goussian Romans-sur-Isère, 20 août 2021, Romans-sur-Isère. Exposition: Imaginaires – Astrick Goussian 2021-08-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-27 19:00:00 19:00:00 Chemin des boeufs Amicale des Arméniens

Report de novembre 2020

Venez assister à l’exposition de l’artiste Astrick Goussian « IMAGINAIRES » entre ombres et lumières +33 4 75 05 10 48 dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Chemin des boeufs Amicale des Arméniens Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.04014#5.06697