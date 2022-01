Exposition : Image Regard – Percevoir l’art dans la science Espace Jeunes Anne Frank, 1 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

Exposition : Image Regard – Percevoir l’art dans la science

du mardi 1 février au vendredi 25 février à Espace Jeunes Anne Frank

Initiée par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la manifestation **La Science se livre** vise chaque année de manière ludique et éducative, à proposer des animations scientifiques pour le grand public, susciter des vocations et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la recherche actuelle. Image Regard – Percevoir l’art dans la science, exposition visible du mardi 1er au vendredi 25 février 2022 ———————————————————————————————————– Conçue et réalisée par Monique Sicard, chercheuse au [Centre de recherches sur les arts et le langage](https://cral.ehess.fr/) du CNRS, cette exposition regroupe photographies et images scientifiques des XIXe et XXe siècles. Les technologies, en produisant des savoirs nouveaux, contribuent à forger l’imaginaire d’une société. Ainsi, des liens intimes et surprenants surgissent entre sciences et arts, chercheurs et créateurs. Six séries de huit photographies constituent l’exposition, chacune traitant une thématique particulière de l’imagerie scientifique: Images issues de la microscopie électronique à balayage, mémoire permettant de classer les objets naturels invisibles à l’œil nu (acariens, microfossiles…). **Monique Sicard** est chercheure à [l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain](https://iiac.cnrs.fr/) (IIAC) et au [CNRS](https://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil), spécialiste histoire et philosophie de la photographie, Science de la nature et géologue. Elle est notamment l’auteure des livres « [La Fabrique photographique des paysages](https://www.editions-hermann.fr/livre/la-fabrique-photographique-des-paysages-monique-sicard) » (Ed. Hermann, 2017) et « [La Fabrique du regard](https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/fabrique-du-regard_9782738106544.php) » (Ed. Odile Jacob, 1998). _La 26ème édition de la manifestation départementale_ [_La Science se livre arts & sciences_](https://lascienceselivre.hauts-de-seine.fr/)_, coordonnée par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/) _se déroule du samedi 29 janvier 2 au samedi 19 février 2022 à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/)_._

Entrée libre

Exposition conçue par Monique Sicard, chercheuse au CNRS.

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T10:30:00 2022-02-01T12:30:00;2022-02-01T14:00:00 2022-02-01T20:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T20:00:00;2022-02-03T10:30:00 2022-02-03T12:30:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T22:30:00;2022-02-04T10:30:00 2022-02-04T12:30:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T20:00:00;2022-02-05T10:30:00 2022-02-05T12:30:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-07T10:30:00 2022-02-07T12:30:00;2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T20:00:00;2022-02-08T10:30:00 2022-02-08T12:30:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T20:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T20:00:00;2022-02-10T10:30:00 2022-02-10T12:30:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T22:30:00;2022-02-11T10:30:00 2022-02-11T12:30:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T20:00:00;2022-02-12T10:30:00 2022-02-12T12:30:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-14T10:30:00 2022-02-14T12:30:00;2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T20:00:00;2022-02-15T10:30:00 2022-02-15T12:30:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T20:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T20:00:00;2022-02-17T10:30:00 2022-02-17T12:30:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T22:30:00;2022-02-18T10:30:00 2022-02-18T12:30:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T20:00:00;2022-02-19T10:30:00 2022-02-19T12:30:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-21T10:30:00 2022-02-21T12:30:00;2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T20:00:00;2022-02-22T10:30:00 2022-02-22T12:30:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T20:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T20:00:00;2022-02-24T10:30:00 2022-02-24T12:30:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T22:30:00;2022-02-25T10:30:00 2022-02-25T12:30:00