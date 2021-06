Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Calvados, Courseulles-sur-Mer Exposition « Ils ont vu le débarquement à Courseulles » / festival « La semaine acadienne 2021 » Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

16ème édition de « la semaine acadienne »: le salon de thé « Les petits curieux », 7 place du marché à Courseulles, s'associe au festival. Du 1er au 15 août 2021, la très touchante exposition « Ils ont vu le débarquement à Courseulles »,avec des témoignages d'habitants de cette commune, ainsi que des portraits dessinés par Jaques Doll, y sera présentée.

