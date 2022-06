exposition illustrations vectorielles

2022-07-05 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-01 18:00:00 18:00:00 Une passion pour l’art et la montagne !

Flora Ducroz est une jeune artiste originaire de Chamonix qui transmet à travers ses œuvres, sa passion pour la montagne et son amour de la nature dont elle tire son inspiration. dernière mise à jour : 2022-06-01 par

