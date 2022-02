Exposition illustrations et atelier champignons Lacaze Lacaze Catégories d’évènement: Lacaze

Exposition illustrations et atelier champignons Château de Lacaze 1 place du Château Lacaze

2022-02-25 16:00:00 – 2022-02-25 21:15:00

Lacaze Tarn Lacaze Exposition des illustrations des champignons, atelier pour enfants et projection du film Fantastic Fungi. eliserothman@hotmail.com +33 7 83 70 79 69 https://fr-fr.facebook.com/SAPVVabre/ Château de Lacaze 1 place du Château Lacaze

