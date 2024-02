Exposition illustration Jean-Marc Brunet, livres d’artiste | Murmuration des signes notes d’atelier Amiens, lundi 15 janvier 2024.

Exposition illustration Jean-Marc Brunet, livres d’artiste | Murmuration des signes notes d’atelier Amiens Somme

L’exposition présente un ensemble de livres d’artiste du peintre Jean-Marc Brunet, fruits du dialogue permanent qu’il entretient avec de grands auteurs et autrices de notre temps (Dominique Sampiero, Bernard Noël, Michel Butor, Fernando Arrabal, Natanaële Chatelain, Béatrice Marchal, Françoise Py…). Tout droit sortis de son atelier, ces livres sont composés avec différents éditeurs, typographes, enluminés de gravures ou dessins originaux, mais aussi des peintures et sculptures.

Jean-Marc Brunet vit et travaille à Chassemy en Picardie. Puisant dans les thématiques de l’espace, du territoire et du paysage, jusqu’à celle du « Dépaysage », son processus de création trouve son aboutissement dans le dessin, la gravure ou la peinture.

Murmuration des signes — notes d’atelier aux éditions El Viso, composé avec un avant-propos, entretien et poèmes de Dominique Sampiero, a paru en octobre 2023 en regard de l’exposition à Amiens et fera l’objet d’une rencontre en présence du peintre et de l’auteur.

J’entre dans l’atelier tous les matins et j’en sors le soir comme un ouvrier, un artisan qui va au travail. J’ouvre la porte, je sens l’odeur de la térébenthine, et j’ai le sourire aux lèvres. Une journée ou deux sans peindre, je suis malheureux.

Si je pars en voyage, j’emporte des carnets à croquis, j’ai besoin de faire mes gammes. Je ne fais pas de carnets de voyage à proprement parler, mais il faut que je dessine. Faut que la main fasse, produise, trace. Et souvent accompagnée de lectures poétiques ou de textes parlant d’un peintre en particulier. Faut que la peinture m’accompagne dans ce voyage sinon ça ne sert à rien de voyager. Pourtant je n’ai rien à prouver à personne. Je peins.

Jean-Marc Brunet, Ceci n’est pas un arbre, entretien avec Dominique Sampiero

Cette exposition s’inscrit dans une réflexion partagée avec le FRAC Picardie sur l’édition, la microédition et le livre d’artiste dans ses multiples définitions.

LECTURE ET SÉANCE DÉDICACE AVEC DOMINIQUE SAMPIERO

– Jeudi 21 mars à 19h0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 14:00:00

fin : 2024-03-28 19:00:00

2 place Léon Gontier

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

L’événement Exposition illustration Jean-Marc Brunet, livres d’artiste | Murmuration des signes notes d’atelier Amiens a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS