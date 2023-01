Exposition – Illusions Fougères Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine Pour cette cinquième édition d’art pluridiscipinaire, retrouvez l’exposition collective d’art Hors Normes, en partenariat avec le Centre culturel de Fougères Agglomération et le cinéma Le Club, à la brasserie artisanale L’Embardée. Elle mettra en avant Bernard Briantais et Delphine Cadoré (plasticiens), Ise (art textile) Christel Ludovic (céramique) et Cendrien Rovini (plasticienne et art textile). ACCUEIL Brasserie Artisanale L’Embardée 3 Rue Fos Kéralix Fougères

