du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison des Abers – Ti an Aberioù

L’île Guénioc est une île située sur la commune de Landéda, visible depuis Saint-Pabu. Classée au titre des Monuments historiques elle abrite de nombreux vestiges archéologiques. En effet, le site rassemble quatre cairns contenant des dolmens, dont la construction est estimée à 4 600 ans avant J.-C, ce qui en fait de ce lieu l’un des plus vieux monuments d’Europe au même titre que le tumulus de Barnenez dans la Baie de Morlaix. La préservation de ces vestiges archéologiques allant de la fin du Paléolithique jusqu’au Moyen-Âge, soit sur plus de 10 000 ans a été possible grâce au caractère insulaire du site. Cette exposition temporaire vous plonge au cœur de la vie de ces populations, à la découverte de l’île Guénioc, de son histoire et de ses vestiges. Alliant vidéo, visite virtuelle, panneaux explicatifs, maquette de l’île et vestiges archéologiques, cette exposition ludique ravira petits et grands. L’exposition itinérante a été réalisée par la commune de Landéda et est prêtée à la Maison des Abers pour l’été. Une exposition qui plonge le visiteur au cœur de la vie des populations, à la découverte de l’île Guénioc, de son histoire et de ses vestiges. Maison des Abers – Ti an Aberioù Korn ar Gazel, rue de Tariec 29830 Saint-Pabu Corn Ar Gazel Finistère

