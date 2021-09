Nantes AP33 - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Exposition île de béton – Carbon Death AP33 – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Exposition du 9 octobre au 21 novembre 2021 :du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30 Vernissage le samedi 9 octobre à 18h30

Horaire : 14:30 18:30

Exposition du 9 octobre au 21 novembre 2021 :du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30 Vernissage le samedi 9 octobre à 18h30 Exposition île de béton – Carbon Death. Carbon Death est un collectif d'artistes qui propose une recherche artistique et scientifique sans limite de chapelle, se mettant à dos potentiellement les artistes, curateurs, scientifiques et universitaires, grâce à une impertinence volontaire vis à vis des lieux, concepts et façons de faire propre à chacun de ces domaines. Pour cette exposition, le collectif met en avant la recherche sur l'urbanisation de la ville de Nantes et les relations d'écoutes de la vibration du béton, son accumulation, la confrontation architecturale basée sur les notions de brutalisme et de déconstruction en décalage avec la réalité de notre époque. Toute une épopée plastique critique qui repose les bases d'une réflexion à long terme sur la bétonisation de notre environnement. AP33 – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes http://apo33.org/ plateforme@apo33.org

