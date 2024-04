Exposition Il va y avoir du sport dessins de presse et de citoyenneté Amiens, mardi 28 mai 2024.

Il va y avoir du sport dessins de presse et de citoyenneté

par Cartooning for Peace, association de dessinateurs et dessinatrices de presse du monde entier

A vos marques, prêts ? Partez ! Découvrez 10 dessins de presse grand format abordant les grands sujets et enjeux de société dans le monde du sport racisme, sexisme, homophobie, environnement, géopolitique, santé, vivre ensemble…

A partir de 12 ans 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 15:00:00

fin : 2024-06-29 18:00:00

Pl. du Général Leclerc

Amiens 80450 Somme Hauts-de-France

