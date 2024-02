Exposition : Il était une fuite Sélestat, samedi 16 mars 2024.

Exposition : Il était une fuite Sélestat Bas-Rhin

Il était une fuite est le fruit d’une collaboration entre les étudiantes du Master Écritures Critiques et Curatoriales de l’Art et des cultures visuelles de l’Université de Strasbourg – Promotion Bruno Latour et les trois FRAC du Grand Est : Alsace, Champagne-Ardenne et 49 Nord 6 Est FRAC Lorraine.

L’exposition invite à repenser la représentation normée de l’horizon, conçue comme une ligne stricte et limitante. Elle tente de déconstruire les visions dominantes qui conditionnent la structuration de nos environnements.

Vernissage le vendredi 15 mars 2024 à 18h.

A l’occasion du vernissage de Il était une fuite, une navette Strasbourg Sélestat est mise en place gratuitement, sur réservation : le rendez-vous est à 16h45 au Palais Universitaire, 9 Pl. de l’Université, 67000 Strasbourg.

Le bus partira du Palais Universitaire à 17h pour une arrivée à 18h au FRAC Alsace, et repartira vers 21h pour une arrivée vers 21h45 à Strasbourg.0 EUR.

1 route de Marckolsheim

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est information@frac-alsace.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00



L’événement Exposition : Il était une fuite Sélestat a été mis à jour le 2024-01-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme