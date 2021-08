Exposition ” Il était une fois Saint-Quentin-en-Yvelines” Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 18 septembre 2021, Montigny-le-Bretonneux.

Exposition ” Il était une fois Saint-Quentin-en-Yvelines”

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 18 septembre à 14:00

Parcourez l’histoire et le patrimoine de l’agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines de l’Antiquité jusqu’à nos jours. À travers photos, vidéos et objets, explorez notamment les réalisations urbaines et architecturales pour la plupart contemporaines et l’aventure de la Ville Nouvelle.

Port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoires

Parcourez l’histoire et le patrimoine de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François-Truffaut 78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00