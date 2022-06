Exposition « il était une fois…Contes en haïku » Branne Branne Catégories d’évènement: 33420

Branne

Exposition « il était une fois…Contes en haïku » Branne, 4 juin 2022, Branne. Exposition « il était une fois…Contes en haïku » Branne

2022-06-04 – 2022-06-25

Branne 33420 Branne Une exposition ludique et poétique au pays des contes, à la découverte des haïkus. Ouvert à tout public Une exposition ludique et poétique au pays des contes, à la découverte des haïkus. Ouvert à tout public +33 5 57 25 03 80 Une exposition ludique et poétique au pays des contes, à la découverte des haïkus. Ouvert à tout public Branne expo médiathèque

Branne

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 33420, Branne Other Lieu Branne Adresse Ville Branne lieuville Branne Departement 33420

Branne Branne 33420 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/branne/

Exposition « il était une fois…Contes en haïku » Branne 2022-06-04 was last modified: by Exposition « il était une fois…Contes en haïku » Branne Branne 4 juin 2022 33420 Branne

Branne 33420