Barbentane Bouches-du-Rhône Barbentane Dans le cadre du printemps des poètes venez découvrir les contes traditionnels en poésie : Vouloir raconter un conte en trois lignes, c’est essayer de mettre un kilo d’oranges dans une toute petite fiole !

Exposition "Il était une fois… Contes en Haïku" à la Médiathèque de Barbentane.

mediatheque@barbentane.fr +33 4 32 60 16 21

