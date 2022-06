Exposition Identités partagées Mémoires collectives Médiathèque Françoise Sagan, 1 juin 2022, Paris.

Du mercredi 01 juin 2022 au mercredi 15 juin 2022 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

. gratuit

De la Goutte d’Or au Musée Royal de Mariemont : Parcours d’une collection de livres d’art réalisés par le collectif de femmes de la Goutte d’or.

Dans les années 1990, au sein du quartier de la Goutte d’Or, la plasticienne Catherine Binon monte un projet d’atelier pour les femmes du quartier. Elles brodent, tissent et créent des couvertures de livres pour envelopper les textes que l’écrivaine Leïla Sebbar rédige pour elles chaque année. Cette exposition présentera quelques-uns des 126 exemplaires conservés avant qu’ils ne soient envoyés dans le Musée Royal de Mariemont (Belgique).

Plaçant la pratique collective au cœur de son travail, Catherine Binon tient l’atelier six années durant, faisant du lieu un espace imprescrit qui permet aux femmes du quartier de venir librement. En émerge un collectif, les femmes de la Goutte d’Or, évoquées à travers les livres, traces matérielles des moments de partage. Chaque exemplaire contient tant l’histoire de sa créatrice, que celle, plus complexe, des existences entremêlées de chaque participante, rattachées à la mémoire du quartier et aux liens qui s’y sont tissés. Vingt ans plus tard, le voyage prochain à Mariemont marquera une nouvelle étape, et consacrera ces ouvrages en les intégrant à un patrimoine national et historique.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)



Contact : 01 53 24 69 70

Médiathèque