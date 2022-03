Exposition “Identités” de Camille BACZYNSKI Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Cette sélection de peintures à l’huile questionne la notion de portrait au pluriel. Elle questionne la technique de la peinture à l’huile, qui renvoie aux premières heures des portraits pré-photographiques. Le genre du portrait est étudié à travers les cadrages, les points de regards. Elle sonde l’écart entre ce qu’on souhaite montrer au monde et ce que le monde perçoit de nous. Ces portraits interrogent. Que voyez-vous ? Qu’a voulu montrer l’artiste ? Qui a voulu se montrer ? Pourquoi se montrer ? Comment ? Un mot sur l’artiste : Née en 1991 à Reims, Camille Baczynski travaille le dessin et la peinture en résonance avec des impressions, des sentiments, des sensations dont s’extrait naturellement sa palette. L’artiste raconte ses rencontres humaines en couleurs et donne forme à des visages intenses et acérés. Fascinée par les dessins anatomiques de De Vinci, Camille célèbre la chair à travers des peaux nuancées, marbrées et colorées. compagnie.pastel@gmail.com +33 3 26 09 52 54 https://www.studiopastel.fr/expositions-art-reims/ Studio Pastel 6 Rue de l’Écu Reims

