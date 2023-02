Exposition IDBL « Nous, Fragment » Route de Montmeyan Quinson Département des Alpes-de-Haute-Provence Quinson Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2023-05-11 10:00:00 – 2023-06-30 19:00:00

Découvrez le travail des élèves de l'école des beaux-arts de Digne-les-bains autour du thème de la Préhistoire. Une restitution d'un travail en collaboration avec le musée de Préhistoire des gorges du Verdon. contact@museeprehistoire.com +33 4 92 74 09 59 http://www.museeprehistoire.com/accueil.html

